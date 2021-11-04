Расследование Минобороны США не выявило нарушений закона при нанесении авиаудара в столице Афганистана Кабуле, жертвами которого стали десять мирных жителей, в том числе семеро детей. Об этом заявил генеральный инспектор ВВС страны генерал Сами Саид.

"Расследование не выявило нарушений закона, в том числе правил ведения войны", — сказал Саид на брифинге.

По словам Саида, США "действовали в целях самообороны". При этом он допустил, что центральное командование Вооружённых сил Америки привлечёт кого-нибудь к ответственности, "переучит" или "уволит".

"Я не нашёл никого, кто допустил бы нарушения по причине преступной халатности, ничего нельзя расценивать как преступную деятельность", — заключил Саид.