"Действовали в целях самообороны": В США не нашли нарушений закона при авиаударе в Кабуле, унёсшем жизни семерых детей
В Пентагоне допустили, что по итогам кого-нибудь могут привлечь к ответственности, "переучить" или "уволить".
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Расследование Минобороны США не выявило нарушений закона при нанесении авиаудара в столице Афганистана Кабуле, жертвами которого стали десять мирных жителей, в том числе семеро детей. Об этом заявил генеральный инспектор ВВС страны генерал Сами Саид.
"Расследование не выявило нарушений закона, в том числе правил ведения войны", — сказал Саид на брифинге.
По словам Саида, США "действовали в целях самообороны". При этом он допустил, что центральное командование Вооружённых сил Америки привлечёт кого-нибудь к ответственности, "переучит" или "уволит".
"Я не нашёл никого, кто допустил бы нарушения по причине преступной халатности, ничего нельзя расценивать как преступную деятельность", — заключил Саид.
29 августа в Пентагоне заявили, что США нанесли удар с беспилотника по автомобилю с взрывчаткой, с помощью которого боевики ИГИЛ* якобы намеревались совершить теракт. Сообщалось, что в результате происшествия погибла семья. "Талибан"** осудил американскую атаку, отметив, что США провели операцию на чужой земле и не уведомили о ней. Затем американские СМИ узнали, что США на самом деле убили не террориста, а сотрудника американской НКО.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
** Организация, запрещённая ООН.
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