Польша может стать европейским газовым хабом, который составит конкуренцию Германии, из-за чего на страну совершаются "нападки". Такое мнение высказал польский эксперт по восточным вопросам, доктор Варшавского института Гжегож Кучиньский в статье в журнале Tygodnik Solidarność.

По мнению автора, Польша "стоит на пути создания российско-немецкого газового кондоминиума" в Восточной и Центральной Европе. Это, в частности, якобы является причиной того, что предпринимаются нападки "сменить правительство" в Варшаве.

Как отметил Кучиньский, после событий 2014 года на Украине, а также прихода к власти в стране правых политика Польши стала более антироссийской и проамериканской. Кроме того, Варшава стала более скептично относиться к Германии.

"Стремительное экономическое развитие, успех избранной польским правящим лагерем модели социальной политики, защита суверенитета от произвола европейских органов и стоящей за ними Германии, которая враждебно относится к (правящей партии. — Прим. Лайфа) "Праву и справедливости" (PiS), роль Польши в укреплении Североатлантического альянса и его восточного фланга — это тем не менее ещё не главные причины яростных нападок на Варшаву", — написал эксперт.

Так, по его мнению, Польша "портит кровь" России и Германии прежде всего тем, что ведёт независимую энергетическую политику. А началом послужили "решительные" шаги Варшавы по "освобождению" от поставок газа из РФ. Кроме того, европейская страна активно противодействует "Северному потоку – 2". Однако, как отметил Кучиньский, несмотря на задержку строительства газопровода, после того, как США возглавил новый лидер, стало ясно, что рано или поздно он заработает.

"В двух словах речь шла о том, чтобы Германия стала огромным газовым хабом для этой части континента, а сырьё, разумеется, поступало бы из России по "Северному потоку – 1" и "Северному потоку – 2", — отметил эксперт.

Он добавил, что при этом благодаря строительству трубопровода "Балтик пайп" между Польшей и Данией, а также наращиванию мощностей СПГ-терминалов Варшаве удалось приобрести независимость от РФ и ФРГ. Кучиньский подчеркнул, что если Польша станет оказывать помощь странам региона, то она может стать "хабом, который будет конкурировать с Германий, используя при этом нероссийские источники поставок". Как отметил эксперт, политика газовой диверсификации Варшавы направлена на то, чтобы дать государствам возможность направления импорта голубого топлива.