В России третьи сутки подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида

В России зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 1195 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с заболеванием. Прошлый антирекорд по смертям от ковида был зафиксирован 3 ноября, когда за 24 часа умерло 1189 пациентов. Условная летальность осталась на уровне 2,8%, окончательную определят лишь по завершении эпидемии.

В целом по стране за прошедшие 24 часа было выявлено 40 217 новых случаев заражения коронавирусом, и это больше, чем количество выздоровевших (31 928). Как отмечается, у 8,8% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Всего с начала пандемии на территории РФ было выявлено 8 673 860 случаев заражения CoViD-19, от инфекции оправилось 7 477 366 пациентов, умерло 243 255 человек.