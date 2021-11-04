Умер бывший тренер сборной России по биатлону Николай Князев

Заслуженный тренер России и экс-наставник национальной команды по биатлону Николай Князев умер на 65-м году жизни. Об этом сообщает ЦСП ХМАО-Югры.

"4 ноября безвременно ушёл из жизни заслуженный тренер России по биатлону Князев Николай Николаевич, замечательный человек, настоящий профессионал, посвятивший свою жизнь спорту. Николай Николаевич работал в тренерском штабе сборной команды России. Под его руководством тренировались олимпийские чемпионы, также он работал с призёрами чемпионатов мира и Европы", — говорится в сообщении.