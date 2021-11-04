Умер бывший тренер сборной России по биатлону Николай Князев
Он работал вместе с олимпийскими чемпионами, призёрами мировых и континентальных первенств.
Фото © csp-ugra.ru
Заслуженный тренер России и экс-наставник национальной команды по биатлону Николай Князев умер на 65-м году жизни. Об этом сообщает ЦСП ХМАО-Югры.
"4 ноября безвременно ушёл из жизни заслуженный тренер России по биатлону Князев Николай Николаевич, замечательный человек, настоящий профессионал, посвятивший свою жизнь спорту. Николай Николаевич работал в тренерском штабе сборной команды России. Под его руководством тренировались олимпийские чемпионы, также он работал с призёрами чемпионатов мира и Европы", — говорится в сообщении.
В ЦСП также выразили соболезнования семье, друзьям, коллегам и ученикам Князева. При этом о причинах смерти наставника не сообщается.
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