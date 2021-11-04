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Умер бывший тренер сборной России по биатлону Николай Князев

Он работал вместе с олимпийскими чемпионами, призёрами мировых и континентальных первенств.

4 ноября, 09:13

Фото © csp-ugra.ru

Заслуженный тренер России и экс-наставник национальной команды по биатлону Николай Князев умер на 65-м году жизни. Об этом сообщает ЦСП ХМАО-Югры.

"4 ноября безвременно ушёл из жизни заслуженный тренер России по биатлону Князев Николай Николаевич, замечательный человек, настоящий профессионал, посвятивший свою жизнь спорту. Николай Николаевич работал в тренерском штабе сборной команды России. Под его руководством тренировались олимпийские чемпионы, также он работал с призёрами чемпионатов мира и Европы", — говорится в сообщении.

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В ЦСП также выразили соболезнования семье, друзьям, коллегам и ученикам Князева. При этом о причинах смерти наставника не сообщается.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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