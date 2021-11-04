Лукашенко представили доработанный проект новой конституции. Видео © Telegram / "Пул Первого"

В Минске завершилась подготовка проекта новой Конституции Белоруссии. Президенту страны Александру Лукашенко был представлен доработанный вариант основного закона государства, сообщает БелТА.

"Я получил вариант, ознакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для страны. Послушаем мотивацию тех статей, которые исключаем, и особенно тех, что вводим. Уже есть что обсуждать", — сказал белорусский лидер на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой конституции.

Он отметил, что теперь группе специалистов предстоит работа над так называемой шлифовкой документа. В частности, необходимо доработать вопросы, касающиеся перераспределения полномочий между органами госвласти, а также сохранить сбалансированность госаппарата. Вместе с тем, как подчеркнул Лукашенко, нужно закрепить роль Всебелорусского народного собрания. Белорусский лидер также обратил внимание на тот факт, что конституция обновляется в интересах большинства граждан страны.

"Но жить по этому основному закону придётся всем гражданам Белоруссии и тем, кто приедет. Закон есть закон", — отрезал он.

По словам Лукашенко, окончательный вариант конституции будет вынесен на республиканский референдум, который пройдёт в конце февраля 2022 года.