НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пошёл в пляс: Карпин зажёг на дне рождения капитана "Ростова" Глебова

Наставник национальной команды станцевал под песню из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию"

4 ноября, 09:30

Видео © Twitter / Источник, знакомый с ситуацией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сумел по-настоящему зажечь на дне рождения капитана "Ростова" Данила Глебова, которому несколько дней назад исполнилось 22 года.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Карпин пускается в пляс под песню из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию". Добавим, что Карпин и Глебов хорошо знакомы между собой по работе в "Ростове".

"В угол поставили": Карпин рассказал о наказании виновных в публикации видео с танцами под песню "Валера"

"В угол поставили": Карпин рассказал о наказании виновных в публикации видео с танцами под песню "Валера"

Ранее же главный тренер нашей команды попал в похожую ситуацию. 11 октября он станцевал в раздевалке под песню "Валера, Валера" после победы над Словенией.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1