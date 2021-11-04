Пошёл в пляс: Карпин зажёг на дне рождения капитана "Ростова" Глебова
Наставник национальной команды станцевал под песню из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Видео © Twitter / Источник, знакомый с ситуацией
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сумел по-настоящему зажечь на дне рождения капитана "Ростова" Данила Глебова, которому несколько дней назад исполнилось 22 года.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как Карпин пускается в пляс под песню из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию". Добавим, что Карпин и Глебов хорошо знакомы между собой по работе в "Ростове".
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Ранее же главный тренер нашей команды попал в похожую ситуацию. 11 октября он станцевал в раздевалке под песню "Валера, Валера" после победы над Словенией.
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