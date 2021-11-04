Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сумел по-настоящему зажечь на дне рождения капитана "Ростова" Данила Глебова, которому несколько дней назад исполнилось 22 года.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Карпин пускается в пляс под песню из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию". Добавим, что Карпин и Глебов хорошо знакомы между собой по работе в "Ростове".