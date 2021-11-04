Жамнов рассказал, успеет ли нападающий Кучеров восстановиться к Олимпиаде в Пекине

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что нападающий Никита Кучеров успеет восстановиться к Олимпийским играм в Пекине.

"Мы общались с Кучеровым. Его восстановление идёт неплохо. Сам он на позитиве, и, думаю, к Олимпиаде он будет готов на 100%. Всё-таки та травма беспокоила его не первый год. И было принято решение сделать операцию. Думаю, уже в декабре он будет в строю, начнёт играть за "Тампу", — цитирует Жамнова официальный сайт НХЛ.

Сейчас наставник находится в США, где продолжает смотреть за потенциальными кандидатами на попадание в сборную страны на Игры в Пекине. В ближайшее время тренерский штаб национальной команды планирует поговорить с Андреем Свечниковым.

"Мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы в Пекине у нас сложился хороший коллектив, чтобы не было обиженных, как иногда случается. Мы эту мысль до всех старались донести, с кем встречались здесь. У нас такого не будет. В сборной нужно будет работать не на себя, а на команду, и все ребята это прекрасно понимают, я это вижу", — добавил Жамнов.