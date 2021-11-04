"Снял комнату и приступил к тренировкам. Прошло четыре дня, сплю ночью дома, слышу какой-то шум за дверью, кто-то громко пытается вскрыть замок. Резко подрываюсь и хочу взять нож, но на кухне, кроме вилки и ложки, ничего не было. Дверь открывается, залетают люди, на головах их капюшоны. Недолго думая, я встаю в стойку и иду на них, но у них, видимо, не было планов со мной драться, и они обливают меня веществом, похожим на кислоту, я скрючился от боли, и эти люди быстро скрылись", — написал Коточигов.