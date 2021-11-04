"Скрючился от боли": Казахского боксёра Коточигова облили кислотой во время сборов в Англии
Он не знает, кто мог бы стоять за этим преступлением, так как у него ни с кем не было до этого конфликтов.
Фото © Instagram / viktor.boxerkz
Казахстанский боксёр Виктор Коточигов стал жертвой нападения во время сборов в английском городе Саутгемптон. Как спортсмен рассказал в своём инстаграме, неизвестные облили его кислотой, когда проникли ночью в его временное место обитания.
"Снял комнату и приступил к тренировкам. Прошло четыре дня, сплю ночью дома, слышу какой-то шум за дверью, кто-то громко пытается вскрыть замок. Резко подрываюсь и хочу взять нож, но на кухне, кроме вилки и ложки, ничего не было. Дверь открывается, залетают люди, на головах их капюшоны. Недолго думая, я встаю в стойку и иду на них, но у них, видимо, не было планов со мной драться, и они обливают меня веществом, похожим на кислоту, я скрючился от боли, и эти люди быстро скрылись", — написал Коточигов.
После этого он позвонил тренеру, который отвёз его в больницу, где боксёру оказали первую помощь. При этом он не знает, кто именно мог стоять за нападением, так как у него не было никаких конфликтов с кем-либо в последнее время.
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