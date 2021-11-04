Россияне хором спели песню Пахмутовой и Добронравова "Надежда" в День народного единства. Видео предоставлено Лайфу

Профессиональные и любительские хоры страны приняли участие во всероссийской акции, посвящённой Дню народного единства, исполнив песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Надежда", которой в этом году исполняется 50 лет.

Сама Пахмутова записала видеообращение, показанное в начале ролика, где пожелала всем, чтобы мечты исполнялись.

"Сегодня наша страна отмечает День народного единства. И всё было бы хорошо, если бы не эта страшная болезнь, которая мучает весь мир и нашу страну. Всем хочется, чтобы все наши надежды исполнились", — сказала народная артистка СССР.

Примечательно, что второй куплет композиции творческие коллективы исполняли на родных языках.