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Россияне хором спели песню Пахмутовой и Добронравова "Надежда" в День народного единства

Второй куплет легендарной композиции, празднующей 50-летний юбилей с момента создания, представители разных национальностей исполнили на родных языках.

4 ноября, 13:16

Скриншот видео © LIFE

Россияне хором спели песню Пахмутовой и Добронравова "Надежда" в День народного единства. Видео предоставлено Лайфу

Профессиональные и любительские хоры страны приняли участие во всероссийской акции, посвящённой Дню народного единства, исполнив песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Надежда", которой в этом году исполняется 50 лет.

Сама Пахмутова записала видеообращение, показанное в начале ролика, где пожелала всем, чтобы мечты исполнялись.

"Сегодня наша страна отмечает День народного единства. И всё было бы хорошо, если бы не эта страшная болезнь, которая мучает весь мир и нашу страну. Всем хочется, чтобы все наши надежды исполнились", — сказала народная артистка СССР.

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Примечательно, что второй куплет композиции творческие коллективы исполняли на родных языках.

Ранее Лайф рассказывал, что россияне разных национальностей прочли "С чего начинается Родина" на родных языках. В ролике, записанном общественниками из регионов РФ, наши соотечественники предстали в этнических костюмах.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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