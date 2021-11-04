Невролог объяснил, как без таблеток спастись от влияния магнитной бури

Метеозависимым людям в период магнитных бурь лучше не перегружать себя переживаниями и стрессами. Об этом рассказал врач-невролог Николай Базий. При этом он отметил, что спорт и здоровый образ жизни помогают улучшить самочувствие во время геомагнитных штормов.

По словам специалиста, магнитные бури зачастую также оказывают негативное влияние на людей, которые имеют хронические заболевания или нарушения нервной системы. Клинически это может проявляться, как подчеркнул медик, головокружением, головной болью, быстрой утомляемостью, а также слабостью всего организма.

"Нужно отсутствие выраженных стрессовых моментов, потому что они усиливают клиническое проявление. Также хороший адекватный сон, правильное питание. И главный момент — физические нагрузки", — цитирует Ura.ru специалиста.

Базий добавил, что между занятиями спортом и возникновением головных болезней есть прямая зависимость. По его словам, у метеозависимых людей на фоне физических нагрузок улучшается самочувствие.