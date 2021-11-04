Политолог назвал пустышкой назначенного на пост министра обороны Украины Резникова

Назначение Алексея Резникова на пост министра обороны Украины не повлияет на отношения Москвы и Киева. Об этом сообщил в беседе с Лайфом член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

"Это никак не изменит наши отношения с Украиной, потому что Украина несамостоятельное, марионеточное государство. Могут меняться персоналии, но они всё равно находятся в определённых рамках отношений к России", — считает эксперт.

По его словам, у Алексея Резника останется лишь возможность обострять ситуацию в Донбассе "или обострять её чуть меньше". Украина является инструментом, "долбящим камень в российскую стенку". И контактная группа по Донбассу, членом которой был Резников, никакой роли не играет.

"Резников — не человек, он пустышка. Его поставили и будут наполнять тем, что выгодно силам, которые управляют Украиной. Реальная инициатива на Украине наказуема", — отметил Безпалько.

Вместе с тем он упомянул и бывшего депутата Рады Надежду Савченко, которая является, по его мнению, "внесистемным политиком". Экс-парламентарий решила ехать в Донбасс и устраивать там переговоры, а в результате попала в тюрьму по обвинению в организации государственного переворота, напомнил эксперт.