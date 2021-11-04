Поработавший в красной зоне депутат Хубезов объяснил, почему День народного единства — особый праздник

Доктор медицинских наук, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Хубезов рассказал, что День народного единства, отмечаемый в России 4 ноября, является особой датой в праздничном календаре. В беседе с Лайфом парламентарий отметил, что ополчение князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина стало опорой и фундаментом строительства Российской империи.

"Сегодня наша страна, наш регион вновь переживает трудные времена. У нас страшный и коварный враг. Коронавирус забирает сотни жизней, и мы должны всем миром встать у него на пути и обязательно победить в этой борьбе", — подчеркнул Хубезов.

Собеседник пояснил, что, несмотря на депутатский статус, он продолжает оставаться врачом. К слову, совсем недавно Хубезов отработал в красной зоне в одной из больниц Рязани, а прямо сейчас занимается автоволонтёрством — развозит продукты и медикаменты пациентам. Помимо этого, благодаря его содействию несколько медучреждений получили кислородные концентраторы, перчатки, маски, матрасы и другие необходимые вещи.

"Огромную работу по поддержке врачей и всей системы здравоохранения сегодня проводит региональное отделение партии "Единая Россия". Волонтёрские отряды приходят на помощь медицинским сотрудникам и пациентам. Я вижу, как коронавирус нас сплотил! Уверен, что все вместе мы обязательно победим коварную инфекцию", — заключил парламентарий.