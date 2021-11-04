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Поработавший в красной зоне депутат Хубезов объяснил, почему День народного единства — особый праздник

Рассуждая о празднике, парламентарий отметил, что сегодня наша страна вновь переживает трудные времена. Однако благодаря совместным усилиям у нас есть все шансы справиться с бедой.

4 ноября, 12:53
<p>Дмитрий Хубезов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVdRhb8szAG/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dmitriikhubezov</a></p>

Дмитрий Хубезов. Фото © Instagram / dmitriikhubezov

Доктор медицинских наук, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Хубезов рассказал, что День народного единства, отмечаемый в России 4 ноября, является особой датой в праздничном календаре. В беседе с Лайфом парламентарий отметил, что ополчение князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина стало опорой и фундаментом строительства Российской империи.

"Сегодня наша страна, наш регион вновь переживает трудные времена. У нас страшный и коварный враг. Коронавирус забирает сотни жизней, и мы должны всем миром встать у него на пути и обязательно победить в этой борьбе", — подчеркнул Хубезов.

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Собеседник пояснил, что, несмотря на депутатский статус, он продолжает оставаться врачом. К слову, совсем недавно Хубезов отработал в красной зоне в одной из больниц Рязани, а прямо сейчас занимается автоволонтёрством — развозит продукты и медикаменты пациентам. Помимо этого, благодаря его содействию несколько медучреждений получили кислородные концентраторы, перчатки, маски, матрасы и другие необходимые вещи.

"Огромную работу по поддержке врачей и всей системы здравоохранения сегодня проводит региональное отделение партии "Единая Россия". Волонтёрские отряды приходят на помощь медицинским сотрудникам и пациентам. Я вижу, как коронавирус нас сплотил! Уверен, что все вместе мы обязательно победим коварную инфекцию", — заключил парламентарий.

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Ранее Лайф сообщал, как Хубезов поработал санитаром в красной зоне рязанской больницы. Парламентарий доставлял передачки от родственников больных и транспортировал пациентов на исследования, а также из приёмного отделения в коечное. При этом он заметил, что при разговоре многие попавшие в красную зону признались, что пересмотрели своё мнение о вакцинации.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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