От осложнений ковида умер автор песен Киркорова и Лещенко Сергей Соколкин

В возрасте 58 лет умер российский поэт, автор песен и журналист Сергей Соколкин. Он скончался от осложнений, которые вызвала коронавирусная инфекция. Об этом сообщается на сайте "Литературной газеты".

"Сергей стал жертвой страшной болезни — коронавируса. По свидетельству друзей, он попал в больницу с 95-процентным поражением лёгких. Это фактически был смертный приговор, но все надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло", — говорится в сообщении.

Представители "Литературной газеты" также принесли соболезнования родным и близким покойного.

Сергей Соколкин был поэтом, публицистом, переводчиком, журналистом. Он автор восьми книг стихов и одного романа, член Союза писателей России, член-корреспондент Академии российской словесности, лауреат Международной литературной премии имени Андрея Платонова "Умное сердце", дипломант премии ФСБ России за 2007 год за песню "Русские солдаты", заслуженный работник культуры РФ.

Его стихи печатались более чем в 50 газетах и альманахах, а его песни исполняли более шестидесяти российских артистов: Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Александр Малинин, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Ирина Салтыкова, Борис Моисеев, группы "А'Студио", "Фейсконтроль" и другие.