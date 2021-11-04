Представителя Посольства Польши вызвали в МИД Белоруссии из-за заявлений об инциденте на границе
Ему жёстко указали на то, что республика никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты.
Фото © МИД Белоруссии
МИД Белоруссии жёстко указал временному поверенному в делах Польши в республике Мартину Войцеховскому на недопустимость нагнетания обстановки на границе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Это произошло после заявлений о некоем "заходе" 2 ноября со стороны Белоруссии неких "вооружённых лиц в форме". Польской стороне заявили, что тиражирование подобных абсолютно бездоказательных инсинуаций стало уже нормой в поведении официальной Варшавы.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Белоруссия никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты, поэтому категорически отвергает подобного рода провокации. Также белорусская сторона ещё раз подтвердила готовность решать любые, в том числе и чувствительные, вопросы в духе взаимоуважительного диалога.
"Искусственные опереточные инсценировки, организуемые с целью создания в международном общественном мнении враждебного образа Беларуси, противоречат не только международному праву, но и всем мыслимым нормам морали", — уточнили в МИД.
Ранее Лайф рассказывал, что в Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат". Также на территории страны запрещена деятельность "группы граждан", объединённых этими сайтами.
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