Представителя Посольства Польши вызвали в МИД Белоруссии из-за заявлений об инциденте на границе

МИД Белоруссии жёстко указал временному поверенному в делах Польши в республике Мартину Войцеховскому на недопустимость нагнетания обстановки на границе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Это произошло после заявлений о некоем "заходе" 2 ноября со стороны Белоруссии неких "вооружённых лиц в форме". Польской стороне заявили, что тиражирование подобных абсолютно бездоказательных инсинуаций стало уже нормой в поведении официальной Варшавы.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Белоруссия никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты, поэтому категорически отвергает подобного рода провокации. Также белорусская сторона ещё раз подтвердила готовность решать любые, в том числе и чувствительные, вопросы в духе взаимоуважительного диалога.

"Искусственные опереточные инсценировки, организуемые с целью создания в международном общественном мнении враждебного образа Беларуси, противоречат не только международному праву, но и всем мыслимым нормам морали", — уточнили в МИД.