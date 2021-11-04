В Москве вдвое увеличили выплаты для доноров плазмы с антителами к ковиду

Размер выплаты донорам плазмы крови с антителами для лечения коронавирусной инфекции в Москве увеличили вдвое — с пяти до десяти тысяч рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения филиала ГКБ № 1 имени Пирогова, где находится пункт заготовки плазмы с антителами к ковиду.

"Приняли решение с 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию десять тысяч рублей. Думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом для такой большой благородной работы, которую делают наши доноры", — сказал градоначальник.

Он также отметил, что в 2020 году Москва стала первым регионом России, который начал использовать донорскую плазму с антителами к ковиду в лечении пациентов с тяжёлой формой заболевания. Причём этот метод борьбы с инфекцией показал свою эффективность: доноры "приходят, сдают плазму крови, она спасает тысячи людей, потому что после введения этой плазмы количество людей, которые переходят в реанимацию, уменьшается вдвое", пояснил мэр Москвы.

"Мы открыли крупнейший центр в России по отбору плазмы крови. И в целом на пике мы можем производить в месяц уже около десяти тонн плазмы, что позволит не только давать её больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулин и специальные лекарства, которые повышают иммунитет и спасают людей", — отметил Собянин.