СБУ считает Россию виновной в кибератаках на госорганы Незалежной

Российские спецслужбы стоят за кибератаками, осуществляемыми на государственные органы Украины с 2014 года. С таким заявлением выступила Служба безопасности Незалежной.

"Украинской спецслужбе удалось поимённо установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам", — сказано в записи на сайте ведомства.

По утверждению СБУ, хакерская группировка Armagedon, совершившая более пяти тысяч кибератак, связана со спецслужбами РФ и прицельно "работала" по Украине. Её основными целями были контроль над объектами критической инфраструктуры, похищение и сбор разведывательных данных, в том числе информации с ограниченным доступом, проведение акций информационно-психологического воздействия, а также блокировка информационных систем.

Отмечается, что вычислить злоумышленников удалось, несмотря на средства анонимизации и "прикрытия" в Интернете. Сейчас, по данным СБУ, пятерым участникам группировки объявлено о подозрении по статье "Госизмена", которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.