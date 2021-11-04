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СБУ считает Россию виновной в кибератаках на госорганы Незалежной

Отмечается, что пятерым участникам хакерской группировки объявлено о подозрении по статье "Госизмена".

4 ноября, 12:19
<p>Фото © ТАСС / Hennadii Minchenko / Ukrinform</p>

Фото © ТАСС / Hennadii Minchenko / Ukrinform

Российские спецслужбы стоят за кибератаками, осуществляемыми на государственные органы Украины с 2014 года. С таким заявлением выступила Служба безопасности Незалежной.

"Украинской спецслужбе удалось поимённо установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам", — сказано в записи на сайте ведомства.

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По утверждению СБУ, хакерская группировка Armagedon, совершившая более пяти тысяч кибератак, связана со спецслужбами РФ и прицельно "работала" по Украине. Её основными целями были контроль над объектами критической инфраструктуры, похищение и сбор разведывательных данных, в том числе информации с ограниченным доступом, проведение акций информационно-психологического воздействия, а также блокировка информационных систем.

Отмечается, что вычислить злоумышленников удалось, несмотря на средства анонимизации и "прикрытия" в Интернете. Сейчас, по данным СБУ, пятерым участникам группировки объявлено о подозрении по статье "Госизмена", которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва планирует продолжить контакты с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности. Он напомнил, что ранее уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по данной тематике.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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