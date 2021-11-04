Рада назначила главу Минэкономики и министра про вопросам неподконтрольных территорий

Верховная рада на заседании назначила Юлию Свириденко первым вице-премьер-министром — министром экономики Украины. За кандидатуру бывшего заместителя главы офиса президента проголосовало большинство парламентариев. Отмечается, что 36-летняя Свириденко ранее также занимала пост первого замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а в 2018 году исполняла обязанности губернатора Черниговской области.

Кроме того, на заседании депутаты поддержали назначение Ирины Верещук на пост вице-премьер-министра — министра по вопросам неподконтрольных территорий Украины. На этой должности она сменила Алексея Резникова, который стал министром обороны Незалежной. Верховная рада назначила Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности страны. Ранее он в течение года возглавлял Государственную таможенную службу Украины, а также был доверенным лицом Виктора Ющенко на выборах президента.