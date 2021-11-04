В подмосковной Балашихе подъезд жилого дома затопило кипятком. Видео © Instagram / alekseevskaya_roshcha_live

В подмосковной Балашихе в доме № 6 ЖК "Алексеевская роща" один из подъездов затопило кипятком. Местные жители сняли происходящее на видео. На кадрах видно, что пол полностью покрыт водой, а коридор затянут паром.

Как рассказали в сообществе жильцов, подобное случается не впервые.

"По адресу город Балашиха, улица Дмитриева, дом 6 такое явление нельзя назвать редким. Несколько раз случалось во втором подъезде, а на видео — третий. Течь остановлена, устраняют проблему. Вопрос — когда повторится?" — цитирует собеседника радиостанция "Говорит Москва".