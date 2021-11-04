В подмосковной Балашихе подъезд жилого дома затопило кипятком
Жильцы отметили, что явление нельзя назвать редким, подобное случалось несколько раз. На данный момент течь уже остановлена.
Скриншот © Instagram / alekseevskaya_roshcha_live
В подмосковной Балашихе подъезд жилого дома затопило кипятком. Видео © Instagram / alekseevskaya_roshcha_live
В подмосковной Балашихе в доме № 6 ЖК "Алексеевская роща" один из подъездов затопило кипятком. Местные жители сняли происходящее на видео. На кадрах видно, что пол полностью покрыт водой, а коридор затянут паром.
Как рассказали в сообществе жильцов, подобное случается не впервые.
"По адресу город Балашиха, улица Дмитриева, дом 6 такое явление нельзя назвать редким. Несколько раз случалось во втором подъезде, а на видео — третий. Течь остановлена, устраняют проблему. Вопрос — когда повторится?" — цитирует собеседника радиостанция "Говорит Москва".
Отмечается, что на место происшествия уже прибыли сотрудники аварийных служб, которые выясняют причину аварии.
Ранее Лайф рассказывал, что утром 1 ноября в Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком во время обследования теплового узла. Работы проводили двое сотрудников теплосетевой компании и слесарь учебного заведения. Всех пострадавших доставили в больницу с ожогами от 50 до 80% поверхности тела. Прокуратура региона организовала проверку. Позже один из пострадавших умер.
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