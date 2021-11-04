КДК закрыл фанатский сектор "Зенита" из-за нецензурных кричалок в матче с "Динамо"

В частности, речь идёт о секторе D102 стадиона "Газпром арена". Таким образом, данная трибуна будет закрыта во время матча 15-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода". Кроме того, "Зенит" был оштрафован на 80 тысяч рублей.