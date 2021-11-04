КДК закрыл фанатский сектор "Зенита" из-за нецензурных кричалок в матче с "Динамо"
Помимо того, клуб с берегов Невы будет вынужден заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.
Фото © ФК "Зенит"
КДК РФС принял решение закрыть один из фанатских секторов "Зенита" из-за скандирования нецензурных кричалок.
В частности, речь идёт о секторе D102 стадиона "Газпром арена". Таким образом, данная трибуна будет закрыта во время матча 15-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода". Кроме того, "Зенит" был оштрафован на 80 тысяч рублей.
Также КДК РФС принял решение условно наказать "Спартак" закрытием сразу двух домашних секторов. Поводом для этого стали оскорбительные кричалки болельщиков во время матча против "Ростова".
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