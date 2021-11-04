Школьник из Белоруссии ко Дню народного единства создал в Minecraft павильон ВДНХ. Видео © Telegram / Шкоlolота

Семиклассник из Белоруссии Андрей Солтан ко Дню народного единства создал в игре Minecraft павильон № 18 ВДНХ. Проект он реализовал совместно с активистами Российского движения школьников (РДШ).

Отмечается, что павильон выставочно-торгового центра был создан в игре в рамках проекта UCRAFTS, цель которого заключается в объединении школьников двух дружественных стран в совместной "постройке" всего комплекса. На возведение сооружения семикласснику понадобилось около трёх дней.

"Я считаю, что масштабный российский проект помогает узнавать о местах, которые нас окружают", — поделился Андрей.