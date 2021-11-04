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Школьник из Белоруссии ко Дню народного единства создал в Minecraft павильон ВДНХ

Проект был реализован для того, чтобы объединить учащихся двух дружественных стран в совместном процессе постройки всего выставочного комплекса.

4 ноября, 11:43

Скриншот © Telegram / Шкоlolота

Школьник из Белоруссии ко Дню народного единства создал в Minecraft павильон ВДНХ. Видео © Telegram / Шкоlolота

Семиклассник из Белоруссии Андрей Солтан ко Дню народного единства создал в игре Minecraft павильон № 18 ВДНХ. Проект он реализовал совместно с активистами Российского движения школьников (РДШ).

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Отмечается, что павильон выставочно-торгового центра был создан в игре в рамках проекта UCRAFTS, цель которого заключается в объединении школьников двух дружественных стран в совместной "постройке" всего комплекса. На возведение сооружения семикласснику понадобилось около трёх дней.

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"Я считаю, что масштабный российский проект помогает узнавать о местах, которые нас окружают", — поделился Андрей.

Ранее Лайф рассказывал, что космонавты на МКС поздравили россиян с Днём народного единства. Антон Шкаплеров и Пётр Дубров напомнили, что во все времена русский народ сплачивался ради победы над общим врагом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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