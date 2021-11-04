Максима Галкина признали угрозой национальной безопасности Украины
Отечественный юморист стал 259-м человеком, который входит в данный перечень.
Фото © Instagram/maxgalkinru
Российский юморист Максим Галкин попал в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующее решение принято Минкультом Незалежной по представлению Службы безопасности.
Как отмечается на сайте ведомства, Галкин Максим Александрович находится в списке с 3 ноября. Он стал 259-м человеком, который входит в данный перечень.
Напомним, что власти Украины вдруг решили, что российские артисты, выступающие в Крыму, представляют угрозу национальной безопасности. Так, например, 22 июня в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности Украины, внесли короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Певец назвал абсурдным своё попадание в чёрный список Украины. На своей странице в "Инстаграме" артист спел на украинском языке. Однако 27 июня стало известно, что украинский Минкульт исключил его из этого списка. А до того украинский Минкульт увидел угрозу нацбезопасности в российских актёрах Марии Мироновой и Игоре Петренко.
Комментариев: 0