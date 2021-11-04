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Максима Галкина признали угрозой национальной безопасности Украины

Отечественный юморист стал 259-м человеком, который входит в данный перечень.

4 ноября, 11:38
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CVNbtFTsO31/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maxgalkinru</a></p>

Фото © Instagram/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин попал в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующее решение принято Минкультом Незалежной по представлению Службы безопасности.

Как отмечается на сайте ведомства, Галкин Максим Александрович находится в списке с 3 ноября. Он стал 259-м человеком, который входит в данный перечень.

Украинский Минкульт увидел угрозу нацбезопасности ещё в 32 актёрах из России

Украинский Минкульт увидел угрозу нацбезопасности ещё в 32 актёрах из России

Напомним, что власти Украины вдруг решили, что российские артисты, выступающие в Крыму, представляют угрозу национальной безопасности. Так, например, 22 июня в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности Украины, внесли короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Певец назвал абсурдным своё попадание в чёрный список Украины. На своей странице в "Инстаграме" артист спел на украинском языке. Однако 27 июня стало известно, что украинский Минкульт исключил его из этого списка. А до того украинский Минкульт увидел угрозу нацбезопасности в российских актёрах Марии Мироновой и Игоре Петренко.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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