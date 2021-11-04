Максима Галкина признали угрозой национальной безопасности Украины

Российский юморист Максим Галкин попал в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующее решение принято Минкультом Незалежной по представлению Службы безопасности.

Как отмечается на сайте ведомства, Галкин Максим Александрович находится в списке с 3 ноября. Он стал 259-м человеком, который входит в данный перечень.