Чтение стихов, исполнение песен: "Юнармия" провела конкурс по случаю Дня народного единства
Одна из участниц состязания прочла стихотворение об этом празднике и нарисовала рисунок с шарами в цветах российского триколора.
Рисунок Елизаветы Шпаковской ко Дню народного единства. Фото © Instagram / lizash50
Елизавета Шпаковская прочитала стихотворение, посвящённое Дню народного единства. Видео © Instagram / lizash50
"Юнармия" Благовещенска объявила об онлайн-конкурсе "Мы — едины" ко Дню народного единства. Работы участников движения появились в соцсетях "Инстаграм" и "ВКонтакте".
Отмечается, что конкурс стартовал 22 октября и проходил до 4 ноября. Юнармейцы публиковали на своих страницах "видеозарисовки, рисунки, поделки, стихотворения, сценки, музыкальное творчество и другие творческие работы на заданную тему "Дружба народов России" с обязательным использованием юнармейской атрибутики". Под своими постами они должны были отметить аккаунт местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".
Так, в "Инстаграме" появилось стихотворение одной из участниц конкурса, Елизаветы Шпаковской. Девочка на фоне видеоролика, на котором люди празднуют День народного единства, прочитала "Мы День единства отмечаем, России праздник молодой...". Также она нарисовала рисунок с воздушными шарами в цветах российского флага.
Ранее космонавты на МКС поздравили россиян с Днём народного единства. Антон Шкаплеров и Пётр Дубров напомнили, что во все времена русский народ сплачивался ради победы над общим врагом.
Комментариев: 0