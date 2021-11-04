Госдума пока не получала предложений о геномной регистрации всех россиян
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При этом, если такие запросы всё же будут, они должны быть тщательно проработаны с участием экспертов и правоведов, считает Василий Пискарев.
Профильный Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не получал предложений о распространении геномной регистрации на всех граждан РФ. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарёв.
Сейчас на рассмотрении находится лишь законопроект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых, принятый в первом чтении в декабре прошлого года, других же обсуждений не было, уточнил он.
"Предложений о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, на иные категории граждан, а также мигрантов, в комитет пока не поступало", — приводит слова парламентария ТАСС.
При этом Пискарёв заметил, что если они поступят, то должны быть тщательно проработаны с участием экспертов и правоведов.
Напомним, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов в стране. Распоряжение связано в том числе с увеличением количества противоправных деяний таких граждан в стране.