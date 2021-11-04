Госдума пока не получала предложений о геномной регистрации всех россиян

При этом, если такие запросы всё же будут, они должны быть тщательно проработаны с участием экспертов и правоведов, считает Василий Пискарев.

Профильный Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не получал предложений о распространении геномной регистрации на всех граждан РФ. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарёв.

Сейчас на рассмотрении находится лишь законопроект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых, принятый в первом чтении в декабре прошлого года, других же обсуждений не было, уточнил он.

"Предложений о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, на иные категории граждан, а также мигрантов, в комитет пока не поступало", — приводит слова парламентария ТАСС.

При этом Пискарёв заметил, что если они поступят, то должны быть тщательно проработаны с участием экспертов и правоведов.