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Госдума пока не получала предложений о геномной регистрации всех россиян

При этом, если такие запросы всё же будут, они должны быть тщательно проработаны с участием экспертов и правоведов, считает Василий Пискарев.

4 ноября, 11:29
<p>Фото © Госдума РФ</p>

Фото © Госдума РФ

Профильный Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не получал предложений о распространении геномной регистрации на всех граждан РФ. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарёв.

Сейчас на рассмотрении находится лишь законопроект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых, принятый в первом чтении в декабре прошлого года, других же обсуждений не было, уточнил он.

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"Предложений о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, на иные категории граждан, а также мигрантов, в комитет пока не поступало", — приводит слова парламентария ТАСС.

При этом Пискарёв заметил, что если они поступят, то должны быть тщательно проработаны с участием экспертов и правоведов.

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Напомним, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов в стране. Распоряжение связано в том числе с увеличением количества противоправных деяний таких граждан в стране.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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