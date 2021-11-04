Депутат Рады назвал Зеленского главным предателем Украины и показал средний палец

Депутат Рады назвал Зеленского главным предателем и показал ему средний палец. Видео © Facebook / Гео Лерос

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Гео Лерос назвал президента Украины Владимира Зеленского главным предателем страны, а после того, как его речь прервали, показал лидеру Незалежной неприличный жест. Видео инцидента парламентарий опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

"Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно натравливать на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но я не боюсь говорить правду. <...> Вы главный предатель Украины!" — заявил Лерос.

В середине обвинительной речи депутату попытались отключить микрофон, и через несколько секунд это всё же удалось сделать. Однако парламентария это не остановило — он показал украинскому лидеру средний палец, после чего удалился с трибуны. Отметим, что всё непродолжительное выступление Зеленский воспринял спокойно. Однако половина его лица была закрыта маской, поэтому точно сказать, какие именно эмоции завладели главой государства, нельзя.