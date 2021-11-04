Депутат Рады назвал Зеленского главным предателем Украины и показал средний палец
Инцидент произошёл прямо на заседании парламента. После начала обвинительной речи Гео Леросу попытались отключить микрофон, но это его не остановило.
Скриншот видео © Facebook / Гео Лерос
Депутат Рады назвал Зеленского главным предателем и показал ему средний палец. Видео © Facebook / Гео Лерос
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Гео Лерос назвал президента Украины Владимира Зеленского главным предателем страны, а после того, как его речь прервали, показал лидеру Незалежной неприличный жест. Видео инцидента парламентарий опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".
"Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно натравливать на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но я не боюсь говорить правду. <...> Вы главный предатель Украины!" — заявил Лерос.
В середине обвинительной речи депутату попытались отключить микрофон, и через несколько секунд это всё же удалось сделать. Однако парламентария это не остановило — он показал украинскому лидеру средний палец, после чего удалился с трибуны. Отметим, что всё непродолжительное выступление Зеленский воспринял спокойно. Однако половина его лица была закрыта маской, поэтому точно сказать, какие именно эмоции завладели главой государства, нельзя.
Ранее Лайф рассказывал, что Лерос предложил вручить Зеленскому "Оскар" после покушения на первого советника главы государства Сергея Шефира. Однако парламентарии отклонили эту инициативу и даже посмеивались во время голосования.
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