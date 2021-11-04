Депутаты Рады устроили демарш во время выступления Зеленского

В ходе выступления президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде депутаты от партии "Европейская солидарность" экс-главы страны Петра Порошенко устроили демарш. Об этом сообщает издание "Страна.ua" .

Депутаты подняли плакаты с надписями "Зеофшор. Верни 40 миллионов долларов, которые украл с Коломойским", "Зекатастрофа. Дай Украине кислород". Причиной таких действий стала публикация так называемого досье Пандоры.

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, более 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. После обнародования документа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию "досье Пандоры", напомнила о планах США, которые являются крупнейшим налоговым убежищем, вести борьбу с коррупцией.