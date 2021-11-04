Депутаты Рады устроили демарш во время выступления Зеленского
Причиной таких действий стала публикация так называемого досье Пандоры, посвящённого возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам.
Фото © Facebook / Володимир Зеленський
В ходе выступления президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде депутаты от партии "Европейская солидарность" экс-главы страны Петра Порошенко устроили демарш. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
Депутаты подняли плакаты с надписями "Зеофшор. Верни 40 миллионов долларов, которые украл с Коломойским", "Зекатастрофа. Дай Украине кислород". Причиной таких действий стала публикация так называемого досье Пандоры.
Представители партии "Слуга народа" негативно оценили такие действия коллег. Они призвали спикера Рады Руслана Стефанчука привлечь депутатов "Европейской солидарности" к дисциплинарной ответственности за нарушение регламента.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, более 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. После обнародования документа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию "досье Пандоры", напомнила о планах США, которые являются крупнейшим налоговым убежищем, вести борьбу с коррупцией.
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