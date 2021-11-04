Жители Омской области подобрали на дороге сову и превратили в звезду TikTok

Пара в Омской области подобрала на дороге сову Серёгу, выхаживала несколько дней. Видео © Telegram-канал SHOT / TikTok / deniska_local

Жители города Тюкалинска Омской области Денис и Елена увидели на трассе возле леса сову, которая сидела на одном месте и не улетела даже при приближении людей. Тогда ребята предположили, что птица может быть травмирована и забрали её с собой, назвав Серёгой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Я не знаю, как это объяснить вам, сова в машине! Зачем?!" — прокомментировал происходящее Денис на одном из видеороликов.

Сова прожила у них два дня. За это время новые "хозяева" пернатого кормили его куриной грудкой, помидорами, кабачками и виноградом, однако сам Серёга не ел, еду ему приходилось погружать в клюв. Пара также воспользовалась возможностью и сводила птицу в местные магазины, снимая с ней видео для "Тиктока". После того как пернатый немного окреп, Денис и Елена выпустили его обратно в лес.