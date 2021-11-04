Минтранс Белоруссии направил представителей в Иркутск для расследования крушения Ан-12

В Минтрансе республики также уточнили, что появившаяся информация о том, что самолёт якобы не проходил противообледенительную обработку при вылете из Якутска, не совсем точная, ведь данная обработка проводится только для обеспечения вылета воздушного судна, а в полёте экипажем включается противообледенительная система. Отмечается также, что сейчас при активном взаимодействии с российскими коллегами организуется доставка тел погибших на родину.