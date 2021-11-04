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Минтранс Белоруссии направил представителей в Иркутск для расследования крушения Ан-12

В ведомстве также прокомментировали информацию о том, что воздушное судно не проходило противообледенительную обработку при вылете из Якутска, и отметили, что это не совсем так.

4 ноября, 10:17
<p>Кадр видео © LIFE</p>

Кадр видео © LIFE

Минтранс Белоруссии намерен участвовать в расследовании причин крушения грузового самолёта Ан-12 авиакомпании "Гродно" под Иркутском, представители ведомства направились в Россию.

"Уполномоченные представители Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси отправились в Иркутск для участия в расследовании", — приводит сообщение пресс-службы министерства БелТА.

Найдены оба чёрных ящика разбившегося под Иркутском самолёта Ан-12

Найдены оба чёрных ящика разбившегося под Иркутском самолёта Ан-12

В Минтрансе республики также уточнили, что появившаяся информация о том, что самолёт якобы не проходил противообледенительную обработку при вылете из Якутска, не совсем точная, ведь данная обработка проводится только для обеспечения вылета воздушного судна, а в полёте экипажем включается противообледенительная система. Отмечается также, что сейчас при активном взаимодействии с российскими коллегами организуется доставка тел погибших на родину.

Названа вероятная причина крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

Названа вероятная причина крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

Напомним, Ан-12, летевший с Чукотки и садившийся в Якутске на дозаправку, пропал с радаров 3 ноября в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха Иркутской области. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Очевидец рассказал, что самолёт упал вблизи жилых домов и дороги. Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". Согласно уточнённым данным, на борту находилось девять человек. По данным МЧС, среди них четверо россиян, трое граждан Белоруссии и двое — Украины. Лайф публиковал список из семи погибших членов экипажа и пассажиров. Восьмой и девятой жертвами стали руководители авиакомпании "Заполярье".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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