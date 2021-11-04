Диетолог Андреев рассказал, как укрепить здоровье и не набрать лишний вес в нерабочие дни

В России с 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочие дни. При этом некоторые регионы, к примеру, Новгородская, Томская, Челябинская, Брянская и Курская области, уже сообщили об их продлении. О том, как не набрать лишних килограммов дома, при этом ещё и укрепить здоровье, Лайфу рассказал врач-диетолог сервиса "Доктор рядом" Александр Андреев.

"Самое главное правило в этот период — это не переедать. Как только вам приходит мысль о том, что в холодильнике что-то есть вкусненькое, лучше всего выпить стакан тёплой воды или съесть яблоко", — отметил медик в беседе с Лайфом.

По словам специалиста, воздерживаться от вредной пищи в период длинных выходных не так уж и просто. Чтобы не сорваться, врач рекомендует вовсе отвлечь себя от темы еды. Например, как он указал, можно заняться домашними делами, которые по каким-то причинам были ранее отложены. Кроме того, можно устроить себе небольшой челлендж по уменьшению калорийности рациона, подчеркнул Андреев.

"Вы можете попробовать начать придерживаться принципов здорового питания, и тут уже не будет отговорок, что вам некогда", — пояснил собеседник.

По словам диетолога, во время праздников гражданам стоит отказаться от алкоголя, так как он не только ослабляет иммунную систему, но и "разжигает аппетит" — отсюда и лишние калории. Вместе с тем, как подчеркнул специалист, необходимо исключить из рациона вредную пищу. В частности, не рекомендуется есть жирные и жареные, а также слишком солёные и острые блюда.