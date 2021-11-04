На Земле началась одна из крупнейших за последние годы магнитных бурь

В ночь на 4 ноября учёные зафиксировали одну из самых мощных магнитных бурь за последние несколько лет. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

"Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале", — говорится в релизе.

Отмечается, что буря началась около часа ночи по московскому времени. Нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться не менее двух-трёх суток. Однако повторное достижение текущих максимумов маловероятно. Эта буря должна завершиться к 12–15 часам по мск.

Кроме того, отмечается, что за последние четыре года это уже пятая подобная магнитная буря на Земле. Ранее нестабильность такого же уровня была зарегистрирована 12 мая в текущем году, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017 года. А более крупных событий за это время не фиксировалось.