Корреспондент газеты Volkskrant покинул Россию из-за правонарушений

Корреспондент нидерландской газеты De Volkskrant Том Веннинк был вынужден покинуть Россию после того, как у него отозвали разрешение на проживание из-за административных правонарушений. Об этом сообщает само издание.

"Веннинк, находившийся в Москве с 2015 года, пытался продлить свою аккредитацию с осени. В предыдущие годы с этим не возникало никаких проблем, однако в этом году они появились", — сказано в записи.

Так, в понедельник, 1 ноября, журналист был проинформирован о том, что МВД РФ отозвало его разрешение на проживание и он должен покинуть страну в течение трёх дней. Веннинк выполнил требование и вернулся на родину в среду, 3 ноября. Корреспондент уточнил, что данные правонарушения были совершены в прошлом. Так, в ноябре 2019-го журналист заплатил штраф за то, что опоздал с подачей ежегодного уведомления о подтверждении проживания, а в январе 2020-го также выплатил штраф за посещение Чукотки без разрешения губернатора. Однако теперь ему запрещён въезд в РФ до января 2025 года.

"Примечательно, что незначительные нарушения, допущенные много лет назад, теперь вытаскиваются из шкафа, чтобы отозвать мою визу. В прошлом году я получил визу без каких-либо проблем, даже после этих нарушений", — сказал корреспондент, отметив, что ему нравилось жить в Москве, где он также строил личную жизнь и завёл друзей.

В МИД Нидерландов сожалеют в связи со сложившейся ситуацией. И.о. министра иностранных дел Бен Кнапен отметил, что для страны неприемлемо, когда журналист покидает государство против своей воли, ведь свобода прессы является очень важной.