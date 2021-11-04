Корреспондент газеты Volkskrant покинул Россию из-за правонарушений
Тому Веннинку запретили посещать РФ до 2025 года из-за нескольких эпизодов прошлых лет, за которые он заплатил штраф.
Том Веннинк. Фото © Marcel Wogram / De Volkskrant
Корреспондент нидерландской газеты De Volkskrant Том Веннинк был вынужден покинуть Россию после того, как у него отозвали разрешение на проживание из-за административных правонарушений. Об этом сообщает само издание.
"Веннинк, находившийся в Москве с 2015 года, пытался продлить свою аккредитацию с осени. В предыдущие годы с этим не возникало никаких проблем, однако в этом году они появились", — сказано в записи.
Так, в понедельник, 1 ноября, журналист был проинформирован о том, что МВД РФ отозвало его разрешение на проживание и он должен покинуть страну в течение трёх дней. Веннинк выполнил требование и вернулся на родину в среду, 3 ноября. Корреспондент уточнил, что данные правонарушения были совершены в прошлом. Так, в ноябре 2019-го журналист заплатил штраф за то, что опоздал с подачей ежегодного уведомления о подтверждении проживания, а в январе 2020-го также выплатил штраф за посещение Чукотки без разрешения губернатора. Однако теперь ему запрещён въезд в РФ до января 2025 года.
"Примечательно, что незначительные нарушения, допущенные много лет назад, теперь вытаскиваются из шкафа, чтобы отозвать мою визу. В прошлом году я получил визу без каких-либо проблем, даже после этих нарушений", — сказал корреспондент, отметив, что ему нравилось жить в Москве, где он также строил личную жизнь и завёл друзей.
В МИД Нидерландов сожалеют в связи со сложившейся ситуацией. И.о. министра иностранных дел Бен Кнапен отметил, что для страны неприемлемо, когда журналист покидает государство против своей воли, ведь свобода прессы является очень важной.
Ранее Лайф рассказывал, что суд в Латвии отправил в тюрьму русскоязычного журналиста Юрия Алексеева. Редактору вменили незаконное хранение боеприпасов, разжигание национальной розни, а также распространение детской порнографии.
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