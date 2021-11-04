Юрист оценил арест порноактрисы, оголившей ягодицы у Кремля

В случае с актрисой фильмов для взрослых Ксенией Дамовой, которая опубликовала в соцсетях фото с обнажёнными ягодицами на фоне Кремля, из-за чего была арестована, вряд ли можно говорить об оскорблении чувств верующих, если на снимок не попал храм Василия Блаженного или другие церкви. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал член Адвокатской палаты города Москвы, адвокат Евгений Корчаго.

"Российским законодательством давно установлена ответственность за оскорбление чувств верующих, существует статья в УК давно. Другой вопрос, что она стала чаще применяться — и пошёл тренд фотографирования в не совсем приличном виде на фоне храмов. <...> Мне сложно увидеть уголовно-правовую составляющую в данном случае. Если на снимке нет храма Василия Блаженного или иных церквей, вряд ли можно говорить о применении статьи об оскорблении чувств верующих", — отметил юрист.

По его мнению, люди, сделавшие подобное, должны понести наказание, однако уголовная ответственность, особенно если это касается действий не внутри, а снаружи храмов, чрезмерна. Кроме того, слишком серьёзной является мера пресечения в виде лишения свободы на срок предварительного расследования.

"Потому что ясно видно, что данные деяния, несмотря на их криминализацию, повышенной общественной опасности не содержат", — заключил Корчаго.