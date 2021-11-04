Прекратите это безумие: Зачем блогерши раздеваются на фоне святынь и какие у этого последствия

И некоторым не удалось избежать за это серьёзных наказаний. Так, "первооткрывателями" стали Руслан (настоящее имя Музаффар) Бобиев и его 19-летняя подруга Ася Акимова (Анастасия Чистова). Пара снялась на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы. При этом блондинка была одета в куртку с надписью "Полиция".

Скриншот © TikTok/690000i

И если сначала Бобиев шутил, оставив подпись: "Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить", то вскоре на смену веселью пришли извинения. Парня задержали, и ему пришлось просить прощения на камеру. "Я искренне извиняюсь. Я больше никогда, клянусь, не буду никогда такие вещи делать", — говорил он, умоляя о депортации. Однако раскаянием всё не закончилось. Руслана и его подругу приговорили к десяти месяцам лишения свободы. Перед заседанием суда блондинка решила всю вину свалить на приятеля, заявив, что ходила за ним "как собачка", но это её не спасло.

Вскоре после этого в Сети появился ролик, где модель Лолита Богданова, известная под псевдонимом Lola Bunny, оголяет грудь на фоне того же храма. Сначала девушку затравили в Сети, а потом в отношении неё завели уголовное дело из-за оскорбления чувств верующих. Модели, которая продаёт свои интимные снимки на Onlyfans, может грозить до года лишения свободы, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Скрин из видео © Telegram / "Плохие новости"

Наткнулись пользователи на провокационные кадры и ещё одной "инста-модели". Ирина Волкова из Санкт-Петербурга задрала юбку и показала пятую точку в стрингах на фоне Исаакиевского собора. Девушку с татуировкой "Грешница" задержали, возбудив уголовное дело об оскорблении чувств верующих, но вскоре отпустили. Однако Ире грозит штраф размером до 300 тысяч или лишение свободы до года, отмечает телеграм-канал "Mash на Мойке". Сама Волкова оправдала свой поступок тем, что просто заигралась.

Фото © Instagram / Ира Волкова

Заигралась немножко в инста-блогера, делала фотографии без ума. Так вышло. Уже обо всём подумала. Всё будет удалено, и больше такого не будет Ира Волкова

"Инста-модель" из Петербурга разделась на фоне Исаакиевского собора. Скрин из видео © Instagram / Ира Волкова

Не удержалась от опасного кадра и порноактриса Рита Фокс (Ксения Дамова) — девушка сняла штаны на фоне Кремля. На Риту обрушилась волна хейта, а в "Телеграме" она сообщила, что её признали виновной в мелком хулиганстве и арестовали на две недели. При этом, по словам звезды фильмов для взрослых, она не хотела никого оскорбить.

Фото © Telegram / Rita Fox

Я всегда была патриотом. Люблю Россию. Первый раз в жизни решила посмотреть на тот самый Кремль и Красную площадь. Я просто не могла не сфотографировать столько всего любимого и красивого: Россия, Москва, Кремль, Красная площадь, я и моя попа в боди! Эта фотография не преследовала никаких целей оскорбить дедов и прадедов. Которые также погибали и на бахчах Волгоградской области, и в окопах Синявинских высот и т.д. Но там фотографироваться и даже сексом заниматься можно, а с видом на башню Кремля нельзя👍🏼 В общем, моя патриотическая мечта сбылась и тут же обломалась о колено машины правосудия Ксения Дамова

Фото © Telegram / Anton S Live, Instagram/buzova86