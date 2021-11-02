"Я так не хотел стоять на коленях": История конфликта с Жиганом, из-за которого Оксимирон 10 лет жил в аду
"Я качаюсь до блевоты, курю до крови в мокроте. Запои, наркотики, я всё убегаю. В постели снова другая, но и это ноль помогает", — так описывал рэпер попытки заглушить ненависть к себе.
Скриншот © YouTube / oxxxymironofficial. Фото © Instagram / romajigan
Фанаты Оксимирона ликуют: рэпер наконец выпустил новый трек — "Кто убил Марка?", — намекнув на альбом. Последний выходил шесть лет назад. Однако слушать десятиминутную исповедь настоящим любителям творчества музыканта будет непросто, ведь там кумир рассказал про то, что 10 лет разъедало его изнутри — знаменитый конфликт с Жиганом, который изменил его жизнь.
"Я так не хотел стоять десять секунд на коленях. Что в итоге стоял на них десять лет", — спел Оксимирон. А в вышедшем клипе показал фрагмент того самого видео, где Жиган бьёт его по лицу. В 2011 году, когда Мирон и его приятель рэпер Schokk (Дмитрий Бамберг) отправились на гастроли по странам СНГ, к ним обратился человек, который якобы хотел организовать их концерт. Он пришёл на съёмную квартиру, где были музыканты и девушка, зашёл в туалет, а вышел оттуда уже с пистолетом. Затем в помещение ворвался Жиган в сопровождении нескольких человек, пишет colta.ru.
Фото © Instagram / romajigan, VK / Мирон Федоров
Жиган с приятелями, большинство из которых, по словам Schokk, были с пистолетами, заставили его и Мирона извиняться на камеру за нелестные высказывания во время концертов. "Я угорал над их рифмой, стегал за стиль. А он угрожал при конфликтах и лично цеплял родных", — спел Оксимирон про Schokk.
Пусть вспомнит, как он говорил всякую чушь про того мать, про этого мать в своих песнях. Это бумеранг — ты его запустил, он вернулся и ударил в два раза сильнее
Видео © YouTube / Stas Pro
Никакого наказания Жигану за нападение не было. На его странице в ВК появилась запись о том, что его задержали, но потом был опубликован статус: "Жига на свободе! Даже дело возбуждать не стали... ШОКира, пиши в Гаагу..." А после Оксимирону пришлось идти на сделку с совестью и изображать приятельские отношения с Жиганом, чтобы никто не увидел то самое видео, где его, стоящего на коленях, бьют по лицу.
Я всё это хаваю, у меня нет выбора,
Если не хочу, чтоб мои будущие дети в школе увидали видео
С отцом на коленях и пощёчиной,
И делаю то, что от меня хочет он
Слева — Рома Жиган, справа — Schokk. Фото © Instagram / dimitri.bamberg, romajigan
Мирон разорвал отношения с Schokk, который после инцидента улетел в Лондон, и 10 лет жил в страхе и несогласии с собой. Скандальный ролик в песне он назовёт компроматом, из-за которого, например, снялся в фильме Жигана "BEEF: Русский хип-хоп" (2019).
Тревоги и депрессии — гнёт великоват.
У Ромы Жигана на полке компромат.
Рома — православный патриот, ладно...
Вроде как шантаж — это не слишком православно...
В недавнем интервью на ютуб-канале "РБ Спорт: единоборства", которое вышло ещё до трека Мирона, Schokk тоже предположил, что у Жигана есть компромат, и рассказал, что проще пережил произошедшее.
Сначала меня злило то, что Мирон снялся [в фильме Жигана Beef]. Я считал это предательством. Впоследствии я понял, что он попал в ситуацию, в которую он не должен был попадать, и ему пришлось выкручиваться. Наверное, когда его просят поддержать какие-то мероприятия этого человека, Мирону приходится это делать. Я не думаю, что он делает это добровольно. В какой-то момент я понял, что мне удалось справиться с последствиями того, что произошло в 2011 году. Я их отрезал и на них забил, а сейчас просто сказал: "Хорошо, давай подерёмся и посмотрим, что произошло бы, если бы мы встретились тогда один на один". Мне с этим как-то понятнее и легче справляться. А он, видимо, попал в какую-то ситуацию…
Фото © Instagram / romajigan
Однако сам Жиган отрицает обвинения в насилии и шантаже. Рэпер отметил в разговоре с Лайфом, что у Оксимирона "хорошая фантазия" и многого из того, о чём он говорит в песне, не было.
Вы знаете, у них хорошая фантазия, бурная очень. И человек, который написал альбом "Горгород", может писать такие вещи. Раз фантазируют, то пускай и поют. По поводу нового трека Оксимирона вообще ничего не думаю, я вообще об этом не думаю. Клип смотрел частично. Конечно же, этого не было, это неправда. Я думаю — нет (про готовность ответить публично на обвинения Оксимирона. — Прим. ред.). Нравится ребятам петь песни — ну и пусть поют.
А в "Инстаграме" Жиган поделился совместными кадрами с Оксимироном и написал: "С возвращением, Мироша! 😂😂😂 Я иногда поражаюсь твоему таланту рассказывать всем о том, о чём и так знает каждая собака, и делать это так громко и с пафосом, будто бы открыл всем глаза на новую вселенную. Это нужно правда уметь. 😂😂😂 Старый, я сдержал слово, которое дал тебе 10 лет назад, и ты понимаешь, о чём я говорю, ты сам решил заговорить об этом!!!" При этом некоторые пользователи по ошибке атаковали соцсети ещё одного рэпера — Джигана, решив, что в конфликте с Мироном участвовал он.
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