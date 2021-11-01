В Сети увидели Дилару без макияжа и сразу поняли, почему Моргенштерн такой злой

После того как Дилара Зинатуллина стала девушкой, а потом и супругой рэпера Моргенштерна, к ней приковано пристальное внимание. Однако пользователи никак не могут понять, как же на самом деле выглядит избранница музыканта. Так, на снимках в своём инстаграме и в аккаунтах фотографов блогерша почти всегда безупречна: взгляд с поволокой, эффектные скулы, изящный нос и чёткий контур лица.

Слева — Дилара в интервью для Vogue. Фото © Instagram / jan_safin. Скриншот © YouTube / Vogue Russia

Однако недавно Дилара предстала без макияжа на ютуб-канале Vogue Russia, где поделилась своими бьюти-секретами. И теперь по Сети разлетелись скриншоты, которые показывают, что во внешности девушки есть отличия. На видео её лицо оказалось более круглым и "опухшим", нос — шире, а скулы и вовсе пропали.

Пользователи решили, что в "Инстаграме" блогершу почти нельзя увидеть без фотошопа, которым она злоупотребляет. При этом они отметили, что даже без ретуши Дилара выглядит очень мило и привлекательно.

Почему, имея столько денег, нельзя удалить комки биша и сделать себе скулы, если она на каждом фото это фотошопит Похоронное бюро

Если ей нравится фотошопить — пусть, это только её дело... luli Vernerli

Фото © Instagram / influesii / sashatsyganok_

Потому что всем хочется видеть красивых людей, поэтому все давно без маски сториз не пишут Лучихина Александра

Это могут быть просто отёки, видно, что она недавно проснулась Владушка💅

Фото © Instagram / influesii, morgen_shtern