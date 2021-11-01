В Сети увидели Дилару без макияжа и сразу поняли, почему Моргенштерн такой злой
Внешность девушки меняется в зависимости от источника фото, и фанаты не могут понять, откуда у неё такая любовь к ретуши.
Фото © Instagram / influesii
После того как Дилара Зинатуллина стала девушкой, а потом и супругой рэпера Моргенштерна, к ней приковано пристальное внимание. Однако пользователи никак не могут понять, как же на самом деле выглядит избранница музыканта. Так, на снимках в своём инстаграме и в аккаунтах фотографов блогерша почти всегда безупречна: взгляд с поволокой, эффектные скулы, изящный нос и чёткий контур лица.
Слева — Дилара в интервью для Vogue. Фото © Instagram / jan_safin. Скриншот © YouTube / Vogue Russia
Однако недавно Дилара предстала без макияжа на ютуб-канале Vogue Russia, где поделилась своими бьюти-секретами. И теперь по Сети разлетелись скриншоты, которые показывают, что во внешности девушки есть отличия. На видео её лицо оказалось более круглым и "опухшим", нос — шире, а скулы и вовсе пропали.
Фото © Instagram / influesii / mary.ogannisyan / safarova.ph
Пользователи решили, что в "Инстаграме" блогершу почти нельзя увидеть без фотошопа, которым она злоупотребляет. При этом они отметили, что даже без ретуши Дилара выглядит очень мило и привлекательно.
Почему, имея столько денег, нельзя удалить комки биша и сделать себе скулы, если она на каждом фото это фотошопит
Если ей нравится фотошопить — пусть, это только её дело...
Фото © Instagram / influesii / sashatsyganok_
Потому что всем хочется видеть красивых людей, поэтому все давно без маски сториз не пишут
Это могут быть просто отёки, видно, что она недавно проснулась
Фото © Instagram / influesii, morgen_shtern
Сейчас у возлюбленной Моргенштерна дела идут в гору. Недавно она дебютировала на подиуме в качестве модели, в "Тиктоке" уже получила более 136 миллионов лайков и с гордостью отметила, что, как и её муж, зарабатывает немаленькие суммы.
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