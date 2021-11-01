Фотография счастливого Алека Болдуина на Хэллоуин взбесила пользователей Сети
Актёра обвинили в неуважении к семье оператора Галины Хатчинс, погибшей на съёмках фильма с его участием.
Фото © Instagram / hilariabaldwin
Твиттеряне возмутились фотографией Алека Болдуина, где он позирует с детьми на Хэллоуин. Поводом для этого стал пост, который выложила жена актёра Хилари Томас на своей странице в Instagram. На одном из изображений Болдуин, переодетый в костюм существа из популярной детской книги "Там, где живут чудовища", улыбается в камеру вместе с детьми.
"Никакого уважения к семье погибшей", — считает один из юзеров.
Комментаторы обозлились из-за этой публикации, так как посчитали неуместным выкладывать жизнерадостные фотографии после трагедии, случившей на съёмках вестерна "Ржавчина". Они отметили, что актёр с женой показали всю свою бесчувственность этой фотокарточкой.
"Человек умер из-за него, а он празднует Хэллоуин со своей семьёй. Надеюсь, его посадят", — написал другой читатель.
Ещё один комментатор отметил, что Болдуин не похож на человека, который переживает посттравматическое стрессовое расстройство. Но многие всё-таки поддержали Болдуина, отметив, что он не должен закрываться и портить праздник своим детям.
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины — оператор Галина Хатчинс — погибла. Обвинения против Болдуина не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
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