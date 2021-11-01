Фотография счастливого Алека Болдуина на Хэллоуин взбесила пользователей Сети

Твиттеряне возмутились фотографией Алека Болдуина, где он позирует с детьми на Хэллоуин. Поводом для этого стал пост, который выложила жена актёра Хилари Томас на своей странице в Instagram. На одном из изображений Болдуин, переодетый в костюм существа из популярной детской книги "Там, где живут чудовища", улыбается в камеру вместе с детьми.

"Никакого уважения к семье погибшей", — считает один из юзеров.

Комментаторы обозлились из-за этой публикации, так как посчитали неуместным выкладывать жизнерадостные фотографии после трагедии, случившей на съёмках вестерна "Ржавчина". Они отметили, что актёр с женой показали всю свою бесчувственность этой фотокарточкой.

"Человек умер из-за него, а он празднует Хэллоуин со своей семьёй. Надеюсь, его посадят", — написал другой читатель.