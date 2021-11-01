Масляков может расслабиться: Шоу "Игра", которое называли "убийцей КВН", скатывается в треш

Недавно на ТНТ вышел очередной выпуск шоу "Игра", где 12 команд комиков борются за 30 млн. И "сражения" порой во всех смыслах выходят жаркими. Так, 34-летний юморист Денис Дорохов шокировал зрителей и судей, появившись на сцене без одежды.

Скриншот © Premier

Комик, состоящий в команде "Камызяки", сыграл в юмористической сценке "Камызякский магазин одежды". "Дайте мне рубашку, брюки, носки, трусы и ботинки. Дайте мне шанс ворваться в этот мир! Дайте мне трусы, и я переверну этот мир!" — восклицал Дорохов, прикрывая интимные места и прося одежду у "продавщицы".

Фото © Instagram / dorokhovdenisofficial

Но это не единственная подобная выходка Дениса на передаче. Ранее он в рамках "Игры" примерил на себя образ невесты и поцеловал на сцене партнёра по команде Александра Панекина, что не обошлось без критики. Депутат Госдумы VII созыва Виталий Милонов даже заявил, что телеканал ТНТ нужно исключить из государственной сетки вещания.

Фото © Instagram / igra_tnt

Бороться с нападками уроженец Невинномысска Денис привык ещё с детства. Он появился на свет с "заячьей губой" — расщеплением нёба, что породило комплексы и вызвало насмешки, но не сломало его как личность. А вскоре Дорохов понял, что смех над собой — лучшее лекарство. В 2002-м он познакомился с КВН, а ещё через несколько лет стал участником знаменитой команды "Сборная Камызякского края", пишет uznayvse.ru. За этим последовало сотрудничество с Comedy Club, роли в кино и выпуск своего шоу "Это про меня", где гости раскрывают о себе постыдные факты.

Фото © Instagram / dorokhovdenisofficial

Денис не скрывает, что хочет победить в "Игре". "В рамках шоу я сделал очень много экстремального, неординарного для себя. Начав играть, ты желаешь победить, иначе какой смысл заниматься этим", — рассказывал он Starhit. А деньги собирается потратить на весьма приземлённую цель — продолжит выплачивать ипотеку, пишет teleprogramma.pro. Он перебрался в Москву вместе с семьёй и сейчас живёт с женой Эльвирой и двумя сыновьями.

Мы даже ещё не считали, кто сколько получит, поэтому мне сложно понять сейчас, какой суммой я распоряжаюсь в мыслях и мечтах. У меня ипотека. Поэтому разумнее всего будет закрыть её Денис Дорохов

Фото © Instagram / dorokhovdenisofficial

Поцелуй с мужчиной, оголение на сцене и прочие подобные выходки ещё не стали обыденностью для российского зрителя. Однако такое с лихвой можно увидеть в Японии, которая славится своими безумными шоу. Например, особой популярностью пользовалась программа "Найди жену", где три девушки обнажали ягодицы и просовывали их в отверстия в картонной стене, а стоящие позади мужья должны были угадать, где чья супруга. Или шоу AKBingo!, где участницы должны страдать ради веселья зрителей: рыться в мусоре, есть цикад, засовывать в нос посторонние предметы.

Фото © Instagram / dorokhovdenisofficial