Масляков может расслабиться: Шоу "Игра", которое называли "убийцей КВН", скатывается в треш
Похоже, провокационные методы всё чаще приходят на смену шуткам, а эпатаж становится во главе юмористических передач.
Недавно на ТНТ вышел очередной выпуск шоу "Игра", где 12 команд комиков борются за 30 млн. И "сражения" порой во всех смыслах выходят жаркими. Так, 34-летний юморист Денис Дорохов шокировал зрителей и судей, появившись на сцене без одежды.
Комик, состоящий в команде "Камызяки", сыграл в юмористической сценке "Камызякский магазин одежды". "Дайте мне рубашку, брюки, носки, трусы и ботинки. Дайте мне шанс ворваться в этот мир! Дайте мне трусы, и я переверну этот мир!" — восклицал Дорохов, прикрывая интимные места и прося одежду у "продавщицы".
Но это не единственная подобная выходка Дениса на передаче. Ранее он в рамках "Игры" примерил на себя образ невесты и поцеловал на сцене партнёра по команде Александра Панекина, что не обошлось без критики. Депутат Госдумы VII созыва Виталий Милонов даже заявил, что телеканал ТНТ нужно исключить из государственной сетки вещания.
Фото © Instagram / igra_tnt
Бороться с нападками уроженец Невинномысска Денис привык ещё с детства. Он появился на свет с "заячьей губой" — расщеплением нёба, что породило комплексы и вызвало насмешки, но не сломало его как личность. А вскоре Дорохов понял, что смех над собой — лучшее лекарство. В 2002-м он познакомился с КВН, а ещё через несколько лет стал участником знаменитой команды "Сборная Камызякского края", пишет uznayvse.ru. За этим последовало сотрудничество с Comedy Club, роли в кино и выпуск своего шоу "Это про меня", где гости раскрывают о себе постыдные факты.
Денис не скрывает, что хочет победить в "Игре". "В рамках шоу я сделал очень много экстремального, неординарного для себя. Начав играть, ты желаешь победить, иначе какой смысл заниматься этим", — рассказывал он Starhit. А деньги собирается потратить на весьма приземлённую цель — продолжит выплачивать ипотеку, пишет teleprogramma.pro. Он перебрался в Москву вместе с семьёй и сейчас живёт с женой Эльвирой и двумя сыновьями.
Мы даже ещё не считали, кто сколько получит, поэтому мне сложно понять сейчас, какой суммой я распоряжаюсь в мыслях и мечтах. У меня ипотека. Поэтому разумнее всего будет закрыть её
Поцелуй с мужчиной, оголение на сцене и прочие подобные выходки ещё не стали обыденностью для российского зрителя. Однако такое с лихвой можно увидеть в Японии, которая славится своими безумными шоу. Например, особой популярностью пользовалась программа "Найди жену", где три девушки обнажали ягодицы и просовывали их в отверстия в картонной стене, а стоящие позади мужья должны были угадать, где чья супруга. Или шоу AKBingo!, где участницы должны страдать ради веселья зрителей: рыться в мусоре, есть цикад, засовывать в нос посторонние предметы.
Возможно, удержать рейтинги и на ТВ другими способами невозможно. Шоу "Маска" тому подтверждение. Этот проект является самым рейтинговым на отечественном телевидении и построен на дерзких экспериментах, провокациях и игре с эмоциями зрителя, которого удивить и привлечь становится всё сложнее и сложнее. И если в преддверии "Игры" в СМИ её окрестили аналогом КВН и даже назвали убийцей "Клуба весёлых и находчивых", то сейчас становится понятно, что это было сравнение "тёплого с мягким" и ТНТ-шоу идёт по другому пути, где юмор сменяет эпатаж.
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