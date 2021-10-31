На шоу "Что было дальше?", которое хвалят, ругают, но всё равно смотрят, у каждого из команды своя роль. Тамби — милый весельчак, который ко всем может найти подход, Нурлан Сабуров — жёсткий лидер, Алексей Щербаков — парень "на своей волне", способный вывести из себя любого. Героем нового выпуска программы стал бывший возлюбленный Бузовой — рэпер, блогер и ведущий Дава (Давид Манукян), которому и досталось от Щербакова. Парень по традиции принёс подарки и периодически вручал их комикам. Но в какой-то момент Алексея это вдруг возмутило, он встал и со всей силы пнул принесённую Давой коробку с презентами. За эту выходку его раскритиковал Нурлан Сабуров, а затем и пользователи Сети, причём даже те, кто не слишком симпатизирует Манукяну.

Видео © YouTube / LABELCOM

Однако Дава не единственный, чьи подарки пришлись Щербакову не по вкусу. Так, на шоу после долгого отсутствия в "Ютубе" пришёл рэпер и шоумен Big Russian Boss, который рассказал, что находился в депрессии и посещал психотерапевта. Всем ведущим он приготовил достойные подарки. Щербакову достался руль для автомобиля, который, конечно же, не произвёл на него должного впечатления. "Я его не буду использовать", — заявил комик, а затем просто отдал руль приятелям.

Скриншот © YouTube / LABELCOM

Комик Иван Абрамов выбрал не самый лучший подарок, за что тут же получил по заслугам за свой "дурной вкус". Юморист вручил Алексею набор трусов, из-за которых Щербаков предложил выяснить отношения после шоу. "Розовые, Вань, розовые? Я слоник какой-то? Выйди ты, Вань, из зоны комфорта. После передачи выйдем", — оскорбился Алексей.

Скриншот © YouTube / LABELCOM

Над любовью Щербакова к деньгам и склонностью экономить подшучивают сами коллеги. Продемонстрировал эти качества Алексей и на программе с Михаилом Шуфутинским. Шансонье решил преподнести ему жёлтую уточку, которую извлёк из своей коробки. Но комик до последнего надеялся получить более ценный подарок. "Нет, нет! Там же что-то дорогое точно есть", — причитал он.

Скриншот © YouTube / LABELCOM

Комик Ваня Усович тоже вручил подарок Алексею, но отделался достаточно легко. Щербаков не понял, что за устройство ему принёс гость, и тут же разразился нецензурной бранью: "Это что за *** такая?"