В Карелии непривитых работников старше 45 лет переведут на удалёнку
А с 1 декабря имеющим паспорт коллективного иммунитета к CoViD-19 гостиницам, хостелам, турбазам разрешат не требовать у постояльцев QR-коды, справки о вакцинации и подобные документы.
Фото © Pexels
В Карелии с 20 ноября на удалённый режим работы переводятся некоторые работники старше 50 лет, а с 10 декабря — старше 45 лет. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, это требование распространяется на невакцинированных, не переболевших CoViD-19 или перенёсших болезнь более шести месяцев назад. Исключение составляют лишь организации, имеющие паспорт коллективного иммунитета.
"С 1 декабря имеющим паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу гостиницам, хостелам, мотелям, туристским базам разрешается не требовать у постояльцев QR-коды, справки о вакцинации и документы, подтверждающие перенесённое заболевание", — указано в сообщении.
"Почему мы должны кланяться?": Вирусолог оценил необходимость признания в РФ всех одобренных ВОЗ вакцин
При этом имеющим паспорт коллективного иммунитета к CoViD-19 организациям общепита можно работать до часа ночи. Кроме того, таким заведениям будет разрешено продолжить осуществлять доставку продуктов до шести утра.
Ранее Лайф рассказывал, что в России набирает популярность новая профессия — QR-курьер. Некоторые из них пишут, что даже могут присмотреть за детьми и сводить их на массовые культурные мероприятия.
Коронавирус: Главное
В России третьи сутки подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида
сегодня в 08:03
Ветеринар назвал симптомы ковида у домашних животных
сегодня в 05:37
"Потом над ними придётся ломать голову специалистам": Вирусолог предрёк появление в РФ новых штаммов ковида из-за "головотяпства" россиян
сегодня в 00:08
Комментариев: 0