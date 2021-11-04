В Карелии непривитых работников старше 45 лет переведут на удалёнку

В Карелии с 20 ноября на удалённый режим работы переводятся некоторые работники старше 50 лет, а с 10 декабря — старше 45 лет. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, это требование распространяется на невакцинированных, не переболевших CoViD-19 или перенёсших болезнь более шести месяцев назад. Исключение составляют лишь организации, имеющие паспорт коллективного иммунитета.

"С 1 декабря имеющим паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу гостиницам, хостелам, мотелям, туристским базам разрешается не требовать у постояльцев QR-коды, справки о вакцинации и документы, подтверждающие перенесённое заболевание", — указано в сообщении.

При этом имеющим паспорт коллективного иммунитета к CoViD-19 организациям общепита можно работать до часа ночи. Кроме того, таким заведениям будет разрешено продолжить осуществлять доставку продуктов до шести утра.