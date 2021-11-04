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В Карелии непривитых работников старше 45 лет переведут на удалёнку

А с 1 декабря имеющим паспорт коллективного иммунитета к CoViD-19 гостиницам, хостелам, турбазам разрешат не требовать у постояльцев QR-коды, справки о вакцинации и подобные документы.

4 ноября, 10:29

Фото © Pexels

В Карелии с 20 ноября на удалённый режим работы переводятся некоторые работники старше 50 лет, а с 10 декабря — старше 45 лет. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, это требование распространяется на невакцинированных, не переболевших CoViD-19 или перенёсших болезнь более шести месяцев назад. Исключение составляют лишь организации, имеющие паспорт коллективного иммунитета.

"С 1 декабря имеющим паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу гостиницам, хостелам, мотелям, туристским базам разрешается не требовать у постояльцев QR-коды, справки о вакцинации и документы, подтверждающие перенесённое заболевание", указано в сообщении.

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При этом имеющим паспорт коллективного иммунитета к CoViD-19 организациям общепита можно работать до часа ночи. Кроме того, таким заведениям будет разрешено продолжить осуществлять доставку продуктов до шести утра.

Ранее Лайф рассказывал, что в России набирает популярность новая профессия — QR-курьер. Некоторые из них пишут, что даже могут присмотреть за детьми и сводить их на массовые культурные мероприятия.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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