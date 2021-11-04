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В Новосибирске прошёл фестиваль "Кухни народов России"

Мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, из-за ковидных ограничений состоялось в онлайн-формате. Зрителям были представлены деликатесы коренных народов Севера, Бурятии, Кузбасса и других.

4 ноября, 11:46

Скриншот © YouTube / Дирекция программ

В Новосибирске прошёл масштабный онлайн-фестиваль "Кухни народов России", в котором приняли участие жители разных регионов страны. Программа транслировавшегося на "Ютубе" кулинарного шоу состояла из множества мастер-классов по приготовлению блюд.

Во время онлайн-фестиваля блюда сибирской кухни готовили не только профессиональные повара, но и деятели культуры и искусства, журналисты, а также блогеры. Зрителям были представлены деликатесы коренных народов Севера, Бурятии, Кузбасса и других регионов.

"Мы надеемся, что, узнав много нового на онлайн-фестивале, наши зрители начнут чаще планировать путешествия по России", — отметила автор концепции фестиваля, руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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