В Новосибирске прошёл фестиваль "Кухни народов России"

В Новосибирске прошёл масштабный онлайн-фестиваль "Кухни народов России", в котором приняли участие жители разных регионов страны. Программа транслировавшегося на "Ютубе" кулинарного шоу состояла из множества мастер-классов по приготовлению блюд.

Во время онлайн-фестиваля блюда сибирской кухни готовили не только профессиональные повара, но и деятели культуры и искусства, журналисты, а также блогеры. Зрителям были представлены деликатесы коренных народов Севера, Бурятии, Кузбасса и других регионов.

"Мы надеемся, что, узнав много нового на онлайн-фестивале, наши зрители начнут чаще планировать путешествия по России", — отметила автор концепции фестиваля, руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.