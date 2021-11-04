Продюсер Иосиф Пригожин считает, что День народного единства, отмечаемый в России 4 ноября, является консолидацией всего общества и особую важность играет его празднование. В беседе с Лайфом он заметил, что фразой "народное единство" всё сказано, и подверг критике тех, кто считает, что этот праздник не нужно отмечать.

"Давайте не будем дни рождения праздновать. Все даты вообще отменим. Это важная дата! Я считаю, что народное единство символизирует нашу национальную общность. Вне зависимости от религии и всего остального. Мы один народ. Мы неделимы", — сказал Пригожин Лайфу и поздравил всех с праздником.