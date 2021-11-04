НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Это консолидация общества!": Иосиф Пригожин объяснил важность празднования Дня народного единства

По словам продюсера, этот день символизирует нашу национальную общность, вне зависимости от религии и всего остального.

4 ноября, 11:58
<p>Иосиф Пригожин. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/prigozhin_iosif/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">prigozhin_iosif</a></p>

Иосиф Пригожин. Фото © Instagram / prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что День народного единства, отмечаемый в России 4 ноября, является консолидацией всего общества и особую важность играет его празднование. В беседе с Лайфом он заметил, что фразой "народное единство" всё сказано, и подверг критике тех, кто считает, что этот праздник не нужно отмечать.

"Давайте не будем дни рождения праздновать. Все даты вообще отменим. Это важная дата! Я считаю, что народное единство символизирует нашу национальную общность. Вне зависимости от религии и всего остального. Мы один народ. Мы неделимы", — сказал Пригожин Лайфу и поздравил всех с праздником.

Россияне разных национальностей прочли "С чего начинается Родина" на родных языках

Россияне разных национальностей прочли "С чего начинается Родина" на родных языках

Ранее Лайф рассказывал, что космонавты на МКС поздравили россиян с Днём народного единства. Антон Шкаплеров и Пётр Дубров напомнили, что во все времена русский народ сплачивался ради победы над общим врагом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1