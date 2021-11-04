Британия первой в мире одобрила применение молнупиравира для лечения ковида

Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила применение препарата от коронавируса производства американской компании Merck молнупиравира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Как отмечается, препарат "безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с мягким и умеренным течением CoViD-19, обладающих риском развития серьёзного заболевания". Также министр здравоохранения Соединённого Королевства Саджид Джавид назвал этот день "историческим для страны".

"Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат, который может быть использован дома, от CoViD-19", — сказал член кабмина.