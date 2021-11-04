НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Британия первой в мире одобрила применение молнупиравира для лечения ковида

Пользоваться им можно и самостоятельно дома. Министр здравоохранения Саджид Джавид назвал этот день "историческим для страны".

4 ноября, 12:11

Фото © Pexels

Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила применение препарата от коронавируса производства американской компании Merck молнупиравира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

В России третьи сутки подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида

В России третьи сутки подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида

Как отмечается, препарат "безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с мягким и умеренным течением CoViD-19, обладающих риском развития серьёзного заболевания". Также министр здравоохранения Соединённого Королевства Саджид Джавид назвал этот день "историческим для страны".

"Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат, который может быть использован дома, от CoViD-19", — сказал член кабмина.

В Роспотребнадзоре объяснили причины ложноотрицательных тестов на ковид

В Роспотребнадзоре объяснили причины ложноотрицательных тестов на ковид

Ранее вирусолог оценил необходимость признания в РФ всех одобренных ВОЗ вакцин. Владислав Жемчугов подчеркнул, что этот процесс должен быть взаимным, но организация вряд ли последует примеру Москвы.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1