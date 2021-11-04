Психолог раскрыла, почему во время пандемии люди чаще страдают депрессией

Психолог и эксперт по работе с сознанием Инна Головизнина в беседе с радио "Комсомольская правда" объяснила, почему во время пандемии у людей повышается риск впасть в депрессию. Она также рассказала, что поможет этого не допустить.

"Рост случаев депрессии частично связан с четвёртой волной коронавируса, но больше связан с состоянием людей", — отметила Головизнина.

Она подчеркнула, что у людей накапливаются страхи, которые связаны с будущим, собственным здоровьем и здоровьем близких, а также со стабильностью работы. При этом большинство никак не решает проблемы, и это приводит к паническим атакам, депрессиям и посттравматическому синдрому, указала эксперт.

Для того чтобы снизить риски возникновения расстройств, в первую очередь необходимо заняться своим режимом дня. По мнению психолога, когда у нашего тела есть стабильность, это передаётся нервной системе и является самой лучшей профилактикой депрессии из ныне существующих. Кроме того, важно обращать внимание и осознанно отмечать моменты, которые не меняются: например, место жительства и маршрут до магазина.

"Плюс, конечно, физическая разрядка. Хотя бы в стрессовые периоды очень важно бывать на свежем воздухе и обязательно ходить пешком, это самый лучший инструмент для выхода стресса", — заключила специалист.