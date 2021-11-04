Как обезопасить себя в период густого тумана, объяснил врач

В период густого тумана важно соблюдать несколько простых правил, чтобы не причинить вреда здоровью. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА "Новости".

"Такой необыкновенно густой туман, спустившийся на Москву вечером в понедельник и державшийся на протяжении вторника, требует соблюдения некоторых правил, чтобы не причинить вред здоровью. Во-первых, несмотря на небольшое потепление, нужно одеваться тщательно. Туман принёс повышенную влажность, которая вместе с ветром создаёт дополнительные риски переохлаждения", — раскрыл специалист, отметив, что лучше надевать непромокаемую одежду, а также головные уборы.

Он отметил, что переохлаждение снижает защитные функции организма, из-за чего увеличивается риск заражения инфекционными заболеваниями, в частности коронавирусом. Врач призвал граждан пройти вакцинацию, чтобы избежать тяжёлых последствий болезни. Особенно его рекомендация касается пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, так как они чаще переносят CoViD-19 тяжелее других пациентов.

Эксперт уточнил: туманная, сырая погода возникает в результате пониженного атмосферного давления. Поэтому людям, реагирующим на такие изменения, важно особенно чутко следить за своим состоянием, не пропускать приём препаратов, назначенных врачом, иметь при себе лекарства на случай купирования приступа, а также придерживаться диеты, два раза в день измерять артериальное давление и больше отдыхать.