Глава семьи в Перми убил жену и 17-летнего внука и свёл счёты с жизнью
Тела обнаружила дочь пенсионера. Что стало причиной кровавой расправы, предстоит установить следователям. Возбуждено уголовное дело.
Фото © СУ СКР по Пермскому краю
Жительница Перми обнаружила дома тела родителей и 17-летнего сына с травмами криминального характера, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
Всё произошло 3 ноября в одной из квартир по улице Александра Невского в Кировском районе города. Женщина увидела тела своих родителей 65 и 75 лет, а также сына-подростка. В ходе проведения следственных действий было установлено, что преступление совершил 75-летний глава семьи, после чего свёл счёты с жизнью.
"По данному факту возбуждено уголовное дело", — говорится в записи на сайте ведомства.
Правоохранители осмотрели место происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Устанавливаются мотивы и обстоятельства совершения преступления.
Ранее Лайф рассказывал, что после обнаружения тел погибших в сгоревшем нежилом доме в Тверской области было возбуждено дело об "убийстве, совершённом с особой жестокостью". Подростки, причастные к убийству троих бездомных, признались, что трагедия произошла случайно, а с места ЧП они сбежали, потому что испугались.
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