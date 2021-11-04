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Глава семьи в Перми убил жену и 17-летнего внука и свёл счёты с жизнью

Тела обнаружила дочь пенсионера. Что стало причиной кровавой расправы, предстоит установить следователям. Возбуждено уголовное дело.

4 ноября, 10:44
<p>Фото © <a href="https://perm.sledcom.ru/news/item/1626190/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Пермскому краю</a></p>

Фото © СУ СКР по Пермскому краю

Жительница Перми обнаружила дома тела родителей и 17-летнего сына с травмами криминального характера, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Всё произошло 3 ноября в одной из квартир по улице Александра Невского в Кировском районе города. Женщина увидела тела своих родителей 65 и 75 лет, а также сына-подростка. В ходе проведения следственных действий было установлено, что преступление совершил 75-летний глава семьи, после чего свёл счёты с жизнью.

"По данному факту возбуждено уголовное дело", — говорится в записи на сайте ведомства.

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Правоохранители осмотрели место происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Устанавливаются мотивы и обстоятельства совершения преступления.

Ранее Лайф рассказывал, что после обнаружения тел погибших в сгоревшем нежилом доме в Тверской области было возбуждено дело об "убийстве, совершённом с особой жестокостью". Подростки, причастные к убийству троих бездомных, признались, что трагедия произошла случайно, а с места ЧП они сбежали, потому что испугались.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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