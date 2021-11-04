Глава семьи в Перми убил жену и 17-летнего внука и свёл счёты с жизнью

Жительница Перми обнаружила дома тела родителей и 17-летнего сына с травмами криминального характера, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Всё произошло 3 ноября в одной из квартир по улице Александра Невского в Кировском районе города. Женщина увидела тела своих родителей 65 и 75 лет, а также сына-подростка. В ходе проведения следственных действий было установлено, что преступление совершил 75-летний глава семьи, после чего свёл счёты с жизнью.