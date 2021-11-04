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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве врача

По данным местных СМИ, учинивший расправу мужчина вёл асоциальный образ жизни. Медика с тяжёлыми травмами головы нашли в квартире 28 октября.

4 ноября, 07:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Екатеринбурге правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве доктора. Его несколько дней разыскивали полицейские и следователи, сообщает портал Е1.ru.

Медика с тяжёлыми травмами головы нашли 28 октября в одной из квартир по улице Шевченко. Предварительно, расправился с ним мужчина, который ведёт асоциальный образ жизни. В СУ СКР по Свердловской области и УМВД России по Екатеринбургу пока не прокомментировали информацию о задержании подозреваемого.

"Папа у меня был доктором, спас жизни очень многих людей и был жестоко убит", — рассказала дочь погибшего, поблагодарив оперативников за работу.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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