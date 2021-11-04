В Екатеринбурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве врача

В Екатеринбурге правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве доктора. Его несколько дней разыскивали полицейские и следователи, сообщает портал Е1.ru.

Медика с тяжёлыми травмами головы нашли 28 октября в одной из квартир по улице Шевченко. Предварительно, расправился с ним мужчина, который ведёт асоциальный образ жизни. В СУ СКР по Свердловской области и УМВД России по Екатеринбургу пока не прокомментировали информацию о задержании подозреваемого.

"Папа у меня был доктором, спас жизни очень многих людей и был жестоко убит", — рассказала дочь погибшего, поблагодарив оперативников за работу.