В Екатеринбурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве врача
По данным местных СМИ, учинивший расправу мужчина вёл асоциальный образ жизни. Медика с тяжёлыми травмами головы нашли в квартире 28 октября.
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В Екатеринбурге правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве доктора. Его несколько дней разыскивали полицейские и следователи, сообщает портал Е1.ru.
Медика с тяжёлыми травмами головы нашли 28 октября в одной из квартир по улице Шевченко. Предварительно, расправился с ним мужчина, который ведёт асоциальный образ жизни. В СУ СКР по Свердловской области и УМВД России по Екатеринбургу пока не прокомментировали информацию о задержании подозреваемого.
"Папа у меня был доктором, спас жизни очень многих людей и был жестоко убит", — рассказала дочь погибшего, поблагодарив оперативников за работу.
Ранее больницу и машину врача реанимации обстреляли из ружья на Урале. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По одной из версий, нападавшим мог быть родственник пациента.
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