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Посол Боливии лишился работы, посмеявшись над парагвайцами в ролике в TikTok

Дипломат в шуточной форме поведал о традиционном напитке южноамериканской страны, имитируя при этом акцент жителей республики.

4 ноября, 07:17

Фото © Pixabay

МИД Боливии сообщил о своём решении заменить посла в Парагвае Марио Кронембольда Апонте из-за видео, которое тот разместил в "Тиктоке". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идёт о ролике, в котором Апонте в шутливой форме рассказал о традиционном для Парагвая напитке терере. При этом дипломат имитировал акцент местных жителей. Парагвайцы же сочли эту запись оскорбительной.

"В связи с дипломатическим недоразумением, которое произошло по вине посла Марио Кронембольда Апонте в Республике Парагвай, мы сообщаем, что он был незамедлительно вызван в МИД Боливии в Ла-Пасе. После получения отчёта и его оценки посол Кронембольд был отправлен в отставку", — указала пресс-служба ведомства.

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* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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