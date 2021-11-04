Посол Боливии лишился работы, посмеявшись над парагвайцами в ролике в TikTok

МИД Боливии сообщил о своём решении заменить посла в Парагвае Марио Кронембольда Апонте из-за видео, которое тот разместил в "Тиктоке". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идёт о ролике, в котором Апонте в шутливой форме рассказал о традиционном для Парагвая напитке терере. При этом дипломат имитировал акцент местных жителей. Парагвайцы же сочли эту запись оскорбительной.

"В связи с дипломатическим недоразумением, которое произошло по вине посла Марио Кронембольда Апонте в Республике Парагвай, мы сообщаем, что он был незамедлительно вызван в МИД Боливии в Ла-Пасе. После получения отчёта и его оценки посол Кронембольд был отправлен в отставку", — указала пресс-служба ведомства.

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