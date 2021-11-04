Путин заявил о развитии отношений РФ и Республики Корея в дружественном ключе

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Третьего российско-корейского межрегионального форума. Он отметил, что отношениях двух стран развиваются в дружественном ключе. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Важно, что, несмотря на трудности и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, отношения между Россией и Республикой Корея, 30-летие которых недавно отмечалось, продолжают развиваться в конструктивном и дружественном ключе. И большая заслуга в поддержании такой позитивной динамики сотрудничества принадлежит регионам наших стран", — отметил российский лидер.

Путин добавил, что активное участие в совместной работе с партнёрами из Кореи принимают многие субъекты РФ, а особенно — дальневосточные и сибирские. Страны реализуют крупные проекты в сферах газодобычи, энергетики, морских перевозок, автомобиле- и судостроения, рыбного и сельского хозяйства, а также здравоохранения и инновационных технологий. Российский лидер подчеркнул, что такое сотрудничество способствует развитию обоих государств в экономической, инфраструктурной и социальной сфере. Кроме того, партнёрство позволяет расширить контакты между деловыми и общественными кругами, а также связи по государственной линии.

Глава РФ выразил надежду, что в ходе форума участники проведут содержательные дискуссии, наметят "новые перспективные направления и формы взаимодействия на благо наших народов".