В Госдуме предложили ввести для МФО обязательную проверку личности клиентов

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести для микрофинансовых организаций (МФО) обязательную проверку личности клиентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

Как отметил парламентарий, в СМИ регулярно появляются сообщения о случаях мошенничества с микрозаймами, оформленными на третьи лица. Злоумышленники, совершая такие действия, как правило, пользуются не только доверчивостью людей или утёкшими базами личных данных граждан, но и недостатками в процессе идентификации клиентов самими МФО. Согласно действующему законодательству, такие организации лишь "вправе запрашивать у лица, подавшего заявление на предоставление микрозайма, документы и сведения, необходимые для решения" данного вопроса.

"В целях минимизации рисков мошенничества в данной сфере прошу вас оценить целесообразность изменения данной нормы на "МФО обязана запрашивать у лица, подавшего заявление на получение микрозайма, документы и сведения, необходимые для проверки и подтверждения личности заёмщика и решения вопроса о предоставлении микрозайма", — говорится в обращении депутата.