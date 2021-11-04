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Дочь Заворотнюк объявила о помолвке с возлюбленным

Известно, что с молодым человеком Анна познакомилась во время учёбы в Нью-Йорке. Пара встречается почти шесть лет.

4 ноября, 07:37
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anna_zavorotnyuk</a></p>

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна объявила о помолвке со своим молодым человеком. Радостной вестью 25-летняя девушка поделилась с подписчиками на своей странице в "Инстаграме".

Девушка устроила забавный опрос в соцсети. Она предложила фанатам отгадать факты о себе и своей жизни, в частности, в каком статусе находится. И выяснилось, что ей уже сделали предложение. При этом Анна не стала разглашать подробности.

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Известно, что с молодым человеком дочь звезды "Моей прекрасной няни" познакомилась во время учёбы в Нью-Йорке. Получив дипломы, они вместе переехали в Москву. Пара встречается почти шесть лет.

Ранее Анна призналась, что заболела коронавирусом вместе с возлюбленным во время отдыха в Крыму. Девушка с подозрением относилась к прививке, но планировала вакцинироваться в ближайшее время, однако не успела, а теперь вопрос решился сам.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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