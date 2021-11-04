Дочь Заворотнюк объявила о помолвке с возлюбленным
Известно, что с молодым человеком Анна познакомилась во время учёбы в Нью-Йорке. Пара встречается почти шесть лет.
Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна объявила о помолвке со своим молодым человеком. Радостной вестью 25-летняя девушка поделилась с подписчиками на своей странице в "Инстаграме".
Девушка устроила забавный опрос в соцсети. Она предложила фанатам отгадать факты о себе и своей жизни, в частности, в каком статусе находится. И выяснилось, что ей уже сделали предложение. При этом Анна не стала разглашать подробности.
Известно, что с молодым человеком дочь звезды "Моей прекрасной няни" познакомилась во время учёбы в Нью-Йорке. Получив дипломы, они вместе переехали в Москву. Пара встречается почти шесть лет.
Ранее Анна призналась, что заболела коронавирусом вместе с возлюбленным во время отдыха в Крыму. Девушка с подозрением относилась к прививке, но планировала вакцинироваться в ближайшее время, однако не успела, а теперь вопрос решился сам.
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