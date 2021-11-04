Подростка и мужчину насмерть засыпало грунтом на земельных работах в Татарстане

Взрослый мужчина и школьник погибли при обрушении грунта в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Инцидент произошёл в коттеджном посёлке "Брайт-парк". Рабочие копали траншею, в какой-то момент обрушился грунт — землёй засыпало одного из строителей и 14-летнего мальчика. Приехавшие на место трагедии врачи лишь констатировали смерть людей. Сейчас правоохранители выясняют подробности случившегося.

Ранее Лайф рассказывал, как в Новосибирске огромная яма "поглотила" два автомобиля. Водителей в этот момент в машинах не было, ведь всё произошло на парковке. Авто оказались повреждены, но никто из людей не пострадал.



